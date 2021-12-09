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Пять жителей Красноярского края получили до 17 лет за убийство бизнесмена

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд на основании вердикта присяжных вынес приговор пяти жителям Железногорска, признав их виновными в похищении и убийстве бизнесмена, а также в вымогательстве.

"Двум подсудимым, признанным вердиктом присяжных заслуживающими снисхождение, назначено 8 и 9 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год. Остальным трем подсудимым, которые признаны не заслуживающими снисхождения, назначено от 14 до 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года. Отбывать лишение свободы они будут в колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Судом установлено, что в марте 2017 года один из подсудимых узнал, что у 53-летнего бизнесмена, возможно, имеется 5 млн рублей. Он привлек четырех своих знакомых, разработал план похищения и распределил функции между участниками, чтобы потребовать у мужчины деньги за его освобождение.

Первый раз реализовать задуманное не удалось, поскольку бизнесмен отказался от встречи. Второй раз, 10 апреля 2017 года, мужчину схватили возле дома в Железногорске, на него надели наручники, глаза и рот обмотали скотчем, а телефоны выбросили, чтобы полиция не смогла отследить его местонахождение. После этого мужчину заперли в погребе сарая в садоводческом товариществе и удерживали там до 24 апреля 2017 года.

С 11 по 19 апреля трое из подсудимых требовали у похищенного 5 млн рублей за его освобождение, но он отвечал, что денег у него нет.

В итоге похитители решили убить пленника, вывезли его ночью 24 апреля 2017 года на берег Енисея и задушили. Тело поместили в металлическую бочку, отвезли ее в лодке на середину реки и сбросили в воду. Вещи убитого и веревку, которой он был задушен, сообщники сожгли. Тело бизнесмена было обнаружено через несколько месяцев.

Красноярский край

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