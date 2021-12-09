В Минэкономразвития задумались о создании перехода с Сахалина в Японию

По сведениям источника, обсуждается возможность строить как мост, так и тоннель

Остров Хоккайдо Фото: Carl Court/Getty Images

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Минэкономразвития обсуждается вопрос о создании транспортного перехода между островом Сахалин и японским Хоккайдо, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с перечнем поручений по итогам совещания у главы ведомства Максима Решетникова, которое прошло 30 ноября.

По его данным, речь может идти о строительстве как моста, так и тоннеля. Инициаторами проекта выступили АО "Бамтоннельстрой" (БТС) и ОАО "Российские железные дороги".

К 20 декабря глава Минэкономразвития ждет их обоснования необходимых капитальных и эксплуатационных расходов, а также предложений по организационной и финансовой модели. Кроме того, по словам источника, Решетников поручил представить соображения по поводу тарифной политики при перевозке грузов по переходу.

Чиновники также собираются изучить возможность использования для проекта механизмов государственной поддержки. Еще им поручено "верифицировать финансовую модель, предложенную инициатором проекта, БТС", процитировал собеседник агентства содержание документа.

Идея создания моста (или тоннеля) на Хоккайдо связана с проектом строительства перехода на Сахалин с материковой части России. Он предусматривает прокладку магистрали от станции Селихин на Байкало-Амурской магистрали до островной станции Ныш (585 км) с транспортным сооружением через пролив Невельского (9 км с учетом подходов).

В 2013 году по заказу федерального Минтранса были проработаны "научно-обоснованные предложения для повышения конкурентоспособности транспортного коридора Европа-Россия-Япония", в ходе подготовки которых оценивалось использование территории российского острова и инженерно-техническая возможность создания переходов через проливы Невельского и Лаперуза.

Как отмечали в РЖД, строительство линии на Сахалин позволило бы обеспечить его "устойчивую транспортную доступность", развивать на острове железнодорожное сообщение, а также портовые мощности. В 2018 году "Коммерсантъ", писал, что по итогам актуализации технико-экономического обоснования "Российские железные дороги" оценивали стоимость проекта без НДС в 540,3 млрд рублей, в том числе мост - в 252,8 млрд рублей. Срок проектных работ компания оценивала в 3 года, строительных - в 5 лет.

Правда, еще в 2017 году в интервью изданию Алан Лушников, который тогда занимал пост замглавы Минтранса, отмечал, что (как чисто внутрироссийский) проект предполагает грузопоток в размере всего 9,2 млн тонн к 2030 году. "Если говорить про груз, то на Сахалин - 5,9 млн тонн, а обратно - 3,3 млн тонн", - заявлял он, хотя и уточнял, что "не всегда эффективность измеряется тоннами".

В более поздних материалах "Российских железных дорог", как писало издание, "в отсутствие развития портовых мощностей Сахалина" грузовая база к 2030 году оценивалась лишь в 8,5 млн тонн. Поэтому предлагалось построить на острове новый глубоководный порт, чтобы привлечь до 23,4 млн тонн грузов с "восточного полигона", до 10 млн тонн угля из Монголии и Китая и до 5 млн тонн в контейнерах.

Новое звучание тема получила в июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме. "Перспектива есть - она может показаться смелой, но мы должны ставить серьезные и очень далеко идущие цели перед собой - это развитие прямого железнодорожного сообщения между Россией и Японией, создание транспортного перехода на острове Сахалин к японскому острову Хоккайдо", - сказал на одной из сессий первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов, подчеркивая, что "тогда экономические взаимоотношения" двух стран "встанут на совершенно другой уровень и кратно возрастут".

Тема железнодорожных проектов на Сахалине "проскальзывала" и на встрече председателя совета директоров материнской компании "Бамтоннельстроя" - "БТС-Мост" - Руслана Байсаровым с президентом Владимиром Путиным 29 ноября, хотя напрямую вопрос о строительстве переходов на Сахалин не затрагивался.

"В прошлом году нам удалось реализовать заветную мечту сахалинцев - "перешить" японскую узкоколейку под российский стандарт - (шириной - ИФ) 1520 мм. На расстоянии 454 км раскинуто 62 объекта. Мы все завозили паромами с материка - тяжелый (проект - ИФ) был. Сахалинцы вас благодарят за поддержку, они наконец-то начали ездить", - говорил тогда бизнесмен.