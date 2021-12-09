Экс-глава "Транснефть - Верхняя Волга" арестован по делу о крупной взятке

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Суд избрал меру пресечения бывшему генеральному директору АО "Транснефть - Верхняя Волга", обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

В четверг, 9 декабря, было удовлетворено ходатайство следователя об аресте экс-гендиректора, говорится в сообщении.

Уточняется, что ему инкриминируется ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Вину фигурант не признал, отмечает СКР.

ПАО "Транснефть" отстранило его от занимаемой должности, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело в отношении генерального директора АО "Транснефть - Верхняя Волга".

"По версии следствия, с 2017 по декабрь 2021 года подозреваемый, находясь на территории Нижегородской области, создал организованную группу, в состав которой входили подчиненные сотрудники, для получения взяток от коммерческих организаций, выполняющих подрядные работы по договорам с акционерным обществом. Согласно разработанной схеме, участники группы получали в виде взяток 5-10% от суммы заключенных контрактов", - говорилось в сообщении регионального управления СКР.

Суммы всех взяток будут установлены в ходе расследования уголовного дела.

"Уже сегодня можно констатировать, что каждая взятка составляла около 1 млн рублей", - сообщает следствие.

Противоправные действия были выявлены в ходе совместных оперативных мероприятий УФСБ по региону и службы безопасности ПАО "Транснефть.

Ранее сообщалось со ссылкой на сайт компании, что гендиректором АО "Транснефть - Верхняя Волга" являлся Юрий Левин. Между тем, в четверг компания объявила о назначении нового руководителя - Виктора Александрова.