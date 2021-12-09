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В Подмосковье двух чиновников уволили после демонтажа бюстов Героям СССР

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Начальник Звенигородского территориального управления Одинцовского округа Московской области и его заместитель уволены после решения о демонтаже двух бюстов Героям СССР, установленных на средства горожан, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"По итогам служебной проверки начальнику территориального управления Ринату Мангушеву и его заместителю Дмитрию Шикову было предложено освободить муниципальные должности. Распоряжения об увольнении чиновников глава администрации Одинцовского городского округа Андрей Иванов подписал 8 декабря", - говорится в сообщении.

По данным администрации, в канун празднования 80-летия битвы под Москвой у Мемориала воинской Славы в Звенигороде были установлены бюсты Героям Советского Союза Михаила Пронина и Василия Фабричнова. В ночь после установки неизвестные демонтировали памятники и увезли. В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что бюсты находились в подвале здания ТУ Звенигород, а распоряжение о демонтаже дало руководство управления.

"Руководству территориального управления Звенигород было прекрасно известно, что именно жители города на собранные "всем миром" средства изготовили эти памятники. Их ваяли "не на коленке" - тщательно и с душой. (...) Однако чиновники единолично и самовольно решили демонтировать памятники, не поставив в известность никого - ни общественников, ни администрацию округа", - приводит пресс-служба слова главы округа.

Он отметил, что "к ситуации нельзя было подходить формально".

Обязанности начальника территориального управления Звенигород в настоящее время возложены на Виталия Гончаревского.

Звенигород Московская область СССР

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