Строители заменили последний участок японской узкоколейки на Сахалине

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Железная дорога на Сахалине полностью переведена на российский стандарт, строители заменили последний участок японской узкоколейной дороги, сообщает группа компаний Бамтоннельстрой-Мост (ГК БТС-МОСТ), участвовавшая в проекте переустройства.

"Японская узкоколейная дорога просуществовала 75 лет и затрудняла развитие региона. (...) На протяжении этого времени приходящие паромами с материка поезда приходилось "переобувать" с общероссийского стандарта на узкую колею. Состоялось переключение движения на последнем участке железной дороги на Сахалине. Теперь поезда на острове передвигаются по всем 62 новым мостам, построенным ГК БТС-МОСТ", - говорится в сообщении.

За 20 часов, на которые останавливалось движение, на последнем участке Макаров - Туманово было уложено 459 метров верхнего строения путей, в том числе на трех мостах.

"Это последний и сложнейший участок нашего проекта по переустройству железной дороги с японской колеи - 1067 мм, на общероссийский стандарт - 1520 мм. После переключения нам предстоит разобрать уже недействующий путь и демонтировать опоры старых мостов, полностью завершить работы планируем до конца года", - приводятся в сообщении слова руководителя обособленного подразделения АО "Строй-Трест" в Южно-Сахалинске Александра Алексанина.

Первым по новому участку прошел пассажирский поезд Южно-Сахалинск - Ноглики.

Переустройство железнодорожной инфраструктуры Сахалина - масштабный проект, который позволит устранить транспортные ограничения для развития региона.

Первая узкоколейная железная дорога была построена после русско-японской войны 1905 года, когда часть острова перешла Японии. После возвращения Россией острова по итогам Второй мировой войны узкая колея просуществовала 75 лет.

Проект, реализуемый ГК БТС-МОСТ, включал в себя строительство и реконструкцию 62 мостов, а также перешивку 700 километров железнодорожных путей главного хода островной магистрали. Строительство новых мостов было необходимо, так как габариты и характеристики японских мостов не позволяли уложить на них железнодорожные пути с российской колеей.