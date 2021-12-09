В Великом Новгороде арестовали автомобиль с пеньком вместо водительского кресла

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники новгородского управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) обнаружили в Великом Новгороде автомобиль Ford Focus, у которого вместо водительского кресла стоял пенек, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Эта иномарка принадлежала новгородке, признанной должницей по решению суда, говорится в информации пресс-службе.

"Машина состояла на учете и владелица регулярно платила за нее налог", - отметили в УФССП, не уточнив, были ли машина на ходу.

Приставы наложили на необычный Ford Focus арест до погашения задолженности автолюбительницей.