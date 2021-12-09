"Союзплодоимпорт" хочет добиться аннулирования в Румынии брендов-"близнецов" Stolichnaya

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - ФКП "Союзплодоимпорт", которое от имени РФ распоряжается товарными знаками на популярные российские водки, намерено добиться аннулирования в Румынии товарных знаков, сходных с водочными брендами Stolichnaya, Moskovskaya, Russkaya и другими.

Как следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок, предприятие привлекло к этой работе адвокатское бюро Cabinet de avocat Petru Buzescu (Buzescu Ca, Румыния). Согласно извещению о заключении договора, сумма контракта не должна превышать 500 тыс. евро.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Союзплодоимпорта", ФКП является правообладателем товарных знаков, содержащих словесные элементы Stolichnaya; Moskovskaya; Russkaya и другие, на территории Румынии.

"Как правообладатель предприятие участвует в ряде судебных процессов по аннулированию на территории Румынии товарных знаков, сходных с товарными знаками ФКП", - уточнили там.

Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" создано 9 апреля 2002 года. Оно от имени Российской Федерации занимается, в том числе, защитой и восстановлением исключительных прав на товарные знаки, в число которых входят популярные алкогольные марки Stolichnaya, Moskovskaya, "Советское" (шампанское), "Русская", "Кубанская" и др.