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Экс-председатель думы Чукотки стал обвиняемым в деле о незаконных премиях самому себе

По версии следствия, бывший председатель чукотской думы премировал себя на 8,9 млн рублей

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Бывшему председателю думы Чукотского автономного округа предъявили обвинение по делу о превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

"По версии следствия, в период с 2019 по 2021 годы обвиняемый, превышая свои должностные полномочия, единолично принимал незаконные решения о поощрении и премировании самого себя как председателя думы Чукотского автономного округа в размерах, значительно превышавших установленные ему Советом думы АО", - говорится в сообщении.

Кроме того, экс-председатель думы издавал незаконные распоряжения о выплате квартальных и годовых премий по результатам работы самому себе, без одобрения Совета окружной думы.

В итоге бюджету Чукотского АО был нанесен ущерб в размере 8,9 млн рублей.

Сейчас обвиняемый задержан, суд в ближайшее время выберет ему меру пресечения.

Как сообщалось, речь идет об Александре Маслове - председателе окружной думы шестого созыва. В сентябре был избран новый состав думы региона, Маслов в него не вошел.

Чукотка Александр Маслов СКР

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