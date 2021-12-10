Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в ДТП

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП в Раменском, в котором погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров, сообщается на сайте прокуратуры Подмосковья.

Отмечается, что в результате аварии погиб депутат и еще один человек.

По предварительной информации, ДТП произошло поздно вечером 9 декабря на 65-м км трассы М5 "Урал".

"Ночью погиб наш депутат Эвклид Зафиров. Авария, ужасный случай на дороге. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким"



Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова. Он ночью столкнулся с грузовиком. pic.twitter.com/3rtemXAtiK — Телеканал 360° (@360tv) December 10, 2021

Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП.