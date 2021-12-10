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Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в ДТП

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП в Раменском, в котором погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров, сообщается на сайте прокуратуры Подмосковья.

Отмечается, что в результате аварии погиб депутат и еще один человек.

По предварительной информации, ДТП произошло поздно вечером 9 декабря на 65-м км трассы М5 "Урал".

Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП.

Подмосковье Эвклид Зафиров

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