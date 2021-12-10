Подозреваемый в нападении на ребенка найден мертвым в СИЗО Челябинска

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти заключенного в СИЗО Челябинска, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Владимир Шишков в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Допрошен подозреваемый, проводятся следственные действия", - сказал Шишков.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что в четверг был обнаружен в своей камере со следами насильственной смерти мужчина, которого в апреле этого года задержали возле жилого дома в Металлургическом районе после нападения на девочку.

"Мужчина находился под следствием, он обвинялся по п."б" ч.4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В совершении убийства подозревается его сокамерник", - уточнил собеседник агентства.

В апреле жители Челябинска, ставшие очевидцами преступления, выложили в соцсетях видео задержания мужчины возле многоэтажного жилого дома. По словам очевидцев, задержанный напал на девочку в подъезде, однако ее отбила шедшая следом мать. Нападавший попытался убежать, но его догнали местные жители и удерживали до приезда полицейских.