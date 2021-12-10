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Сотрудники ФСБ задержали в Чечне подозреваемого в убийствах в Крыму

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Предполагаемый участник банды, скрывавшийся более двух лет после совершения тяжких преступлений на территории Крыма, задержан в Чечне, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Крыму и Севастополю в пятницу.

Установлено, что задержанный совершил несколько тяжких преступлений в Крыму, "в том числе убийства группой лиц по предварительному сговору, сопряженные с разбойным нападением, с применением оружия", говорится в сообщении. В 2018 году член ОПГ уехал из Крыма и долго скрывался от правоохранительных органов.

В ФСБ называют мужчину участником этнической преступной группы, он был в федеральном розыске.

Уточняется, что подозреваемого задержали на территории Чечни при участии сотрудников местного управления ФСБ и этапировали в Крым. Киевский районный суд Симферополя отправил его под стражу.

ФСБ Крым Чечня

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