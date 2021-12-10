Минкультуры РФ заявило о планах отказаться от сбора копий фильмов на пленке

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ рассчитывает в течение двух лет перейти к подаче обязательного экземпляра фильма в электронном формате, сейчас кинопроизводители должны сдавать в ведомство копию фильмов на физическом носителе – на кинопленке.

"Мы стремимся к тому, чтобы сделать не только подачу и предоставление услуг цифровыми, но и сделать предоставление обязательного экземпляра цифровым (...) в (закон) "Обязательный экземпляр" мы стремимся к тому, чтобы была внесена поправка, что подается не носитель физический, не пленочный, а цифровой файл", - сказала глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко во время конференции, посвященной стандартизации цифрового кинопроцесса "Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации".

После внесения изменений, по словам главы департамента, будет создано защищенное цифровое хранилище. Электронный экземпляр будет загружаться на сайт, все документы будут заполняться в электронном виде, что поможет избежать ошибок при заполнении.

"Это то, к чему мы стремимся, то что мы обсуждаем. Понятно, что это процесс не быстрый, мы уже год его пытаемся сдвинуть, но я надеюсь, что это перспектива 1-2 лет. Какие-то вещи мы успеем сделать в 2022 году, что-то мы сможем сделать только к 2023 году, но тем не менее это какое-то обозримое будущее. Понятно, что это во многом облегчит и ускорит какие-то процессы", - сказала Максимченко.

Также Минкультуры рассчитывает в ближайшее время перейти на реестровый принцип выдачи прокатного удостоверения, когда кинотеатрам не придется приезжать за бумажным экземпляром.

"Мы по-прежнему принимаем бумажные документы, и, если речь идет о выдаче удостоверений, которое у нас прописано в законодательстве, сейчас мы уже внесли эти изменения о том, чтобы там было написано не "выдача удостоверения", а чтобы там был указан реестровый принцип, то есть мы не предполагаем, что буде документ, мы предполагаем, что будет реестр из которого можно будет при необходимости сделать выписку", - сказала Максимченко, уточнив, что реестровый принцип может быть принят в начале года.

В конце 2019 года правительство РФ утвердило внесение в Госдуму законопроекта о поправках к закону об обязательном экземпляре документов для фильмов. Законопроектом вносятся изменения в формат сдачи в Госфильмофонд РФ обязательной копии фильма, а также в процедуру выдачи прокатного удостоверения.

Согласно действующему федеральному закону, производитель фильма обязан сдавать в Госфильмофонд копии фильмов исключительно в виде позитивной копии (на кинопленке). Однако фильмы уже много лет снимаются в цифровом формате, поэтому чтобы исполнить требование закона, производителям фильмов приходиться специально заказывать копию на пленке для ее сдачи в Госфильмофонд, что влечет для них дополнительную нагрузку. Законопроектом предусматривается возможность сдавать копии фильмов в том формате, в котором фильм был снят.

Кроме того, законопроектом исключается норма, согласно которой прокатные удостоверения на фильм выдаются только после передачи копии фильма в Госфильмофонд в качестве обязательного экземпляра. В законопроекте устанавливается срок сдачи фильмов в Госфильмофонд - в течение трех месяцев с даты выдачи прокатного удостоверения на фильм.

Предлагаемое законопроектом изменение сроков предоставления копии фильмов создает дополнительные условия для борьбы с пиратством.