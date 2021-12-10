В Оренбуржье задержали работников "медцентра", подозреваемых в похищении людей

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Оренбургской области задержали подозреваемых в похищении людей под видом реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости, сообщается на сайте "МВД Медиа" в пятницу.

По данным полиции, фигуранты создали интернет-сайт, где предлагали услуги по уходу в реабилитационном центре. Обратившись к представителям организации, родственники оплачивали лечение своих близких, после чего тех насильно перевозили в центр.

При этом работники "центра реабилитации" не обладали медицинским образованием и не оказывали людям необходимой помощи.

"В разное время в стенах заведения подозреваемые незаконно удерживали более 20 человек. Фигуранты применяли к ним насилие, моральное и психологическое давление. На связь с родными потерпевшие выходили один раз в неделю, а все телефонные звонки проходили под строгим контролем", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Подозреваемые были задержаны на территории Оренбургского района при участии сотрудников регионального управления Росгвардии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).