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В Омске проверят пост о том, что ребенка без маски высадили из автобуса в мороз

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Житель Омска рассказал во "ВКонтакте", что 9 декабря кондуктор автобуса высадила в мороз на улицу школьника, потому что у него не было маски. Эту информацию проверят Следственный комитет и прокуратура.

Сообщение об инциденте появилось в паблике "Голос Омска". Анонимный пользователь соцсети рассказал, что в четверг днем десятилетний ребенок был выдворен из автобуса маршрута № 95 в районе улицы Кирова. На улице было 18 градусов мороза, ребенок был вынужден идти пешком и сильно замерз, пересказывает ИА "Город 55".

В областном управлении СК сообщили, что начали доследственную проверку по факту оставления ребенка в опасности.

Прокуроры же выяснят обстоятельства случившегося и проверят инцидент на предмет соблюдения федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения и санитарно-эпидемиологических требований.

Между тем, в пресс-службе мэрии журналистам сообщили, что требование по обязательному использованию защитной маски в общественном транспорте не распространяется на оказание услуг по перевозке несовершеннолетних, а потому высадка ребенка в данном случае неправомерна.

В городском Департаменте транспорта пообещали, что тоже проверят инцидент, и если информация о нарушении подтвердится и удастся установить личность кондуктора, к ней примут меры административного воздействия.

При этом отмечается, что никакого подтверждения тому, что описанный в социальных сетях случай действительно имел место, сейчас нет.

"Нет фотографий или видеозаписей, которые подтверждали бы нарушение со стороны кондуктора. А также нет информации о гаражном номере или госномере автобуса маршрута №95, в котором якобы произошел данный инцидент", - отметили в пресс-службе.

Омск СКР прокуратура Омской области

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