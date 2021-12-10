Калининградская полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в магазине

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Калининграде по горячим следам задержан гражданин, стрелявший в магазине из пистолета, сообщила журналистам руководитель пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Происшествие было зафиксировано минувшей ночью в пивном магазине на улице Гагарина, где повздорили двое мужчин. В результате конфликта 25-летний калининградец получил несколько огнестрельных ранений. Он был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

"По горячим следам полицейские составили фоторобот стрелявшего, уточнили его приметы. Затем они оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Калининграда, ранее неоднократно судимый за угрозу убийством и умышленное причинение вреда здоровью. В результате силовой операции злоумышленник был задержан", - сообщила Поставничая.

У него изъяты травматический пистолет, патроны и кастет. В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия". Решается вопрос об аресте.