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Минфин США ввел санкции против россиянина и "Европейского института Юсто"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Американский Минфин ввел санкции против россиянина Дмитрия Соина из-за связей с КНДР, говорится в заявлении ведомства, распространенном в пятницу.

Кроме того, санкции вводятся против "Европейского института Юсто". Согласно информации, приведенной на сайте этого института, его ректором является как раз Соин.

В заявлении Минфина США говорится, что этот институт и его ректор содействовали получению северокорейскими рабочими российских студенческих виз. Некоторые из этих рабочих были связаны с ядерной программой КНДР, утверждают в ведомстве, и доходы, полученные рабочими от трудовой деятельности, могли быть использованы для поддержки северокорейской ядерной программой, считают в Минфине США.

Таким образом, санкции против института вводятся за "содействие, участие и ответственность за вывоз рабочих из Северной Кореи", а против Соина - за то, что он "действовал в интересах или от имени института, напрямую или косвенно".

Помимо института санкции в пятницу ввели против еще девяти юридических лиц, а также против 14 физических лиц из Бангладеш, Китая и Мьянмы.

Дмитрий Соин Минфин США

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