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Уголовное дело возбуждено после убийства шестимесячного ребенка в Туве

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Младенец убит в Туве, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, 10 декабря около в правоохранительные органы республики обратилась жительница села О-Шынаа, сообщившая об исчезновении шестимесячного сына.

По версии следствия, накануне женщина была в гостях у подруги. Они вместе выпивали. Затем женщина оставила ребенка с 48-летней подругой и ушла. Вернувшись и обнаружив отсутствие ребенка, она обратилась в полицию.

В ходе осмотра места происшествия возле дома нашли спортивную сумку с телом. На трупе обнаружены признаки насильственной смерти.

В рамках расследования задержана хозяйка дома, следователи ходатайствуют о ее аресте.

Отмечается, что в отношении матери ребенка будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) и должностных лиц органов системы профилактики.

Тува

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