Новый МРК "Циклон" прибыл в Севастополь для продолжения госиспытаний

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Экипаж нового малого ракетного корабля (МРК) "Циклон" проекта "Каракурт", построенный для Черноморского флота (ЧФ) на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, осуществил переход из Новороссийска в Севастополь для продолжения государственных испытаний, сообщил Отдел информационного обеспечения флота.

Как отмечается, в период пребывания в Севастополе экипаж продолжит проведение госиспытаний, после завершения которых МРК "Циклон" будет включен в состав соединения ракетных кораблей ЧФ.

Экипаж корабля, сформированный на ЧФ из военнослужащих по контракту, после завершения обучения в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, совместно с представителями судостроительного завода провел несколько этапов государственных испытаний, в ходе которых была проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость и инерционные характеристики на разных ходовых режимах.

МРК проекта "Каракурт" имеет на вооружении универсальный ракетный комплекс с ракетами "Калибр", артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс "Панцирь-М", крупнокалиберные пулеметные установки. Дальность плавания корабля 2 500 мил, автономность 15 суток.