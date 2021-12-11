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Три человека пострадали в результате обрушения кровли на руднике в Кузбассе

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Локальное обрушение кровли выработки произошло на Таштагольском руднике АО "Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" ("Евраз ЗСМК", входит в группу Evraz).

Причиной стал подземный толчок. По словам представителя компании, в результате происшествия пострадали три работника рудника. У всех легкие травмы, им была оказана помощь. В настоящее время все трое находятся дома

Как сообщили "Интерфаксу" в компании, рудник возобновил работу.

По информации пресс-службы прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Таштагола Сергей Свиридов.

Кемеровская область Кузбасс Евраз

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