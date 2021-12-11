Кабмин РФ выделил ещё почти 14 млрд руб. для выплат на детей от 8 до 17 лет

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Более 13,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет, которые растут в неполных семьях.

Это следует из распоряжения, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В сообщении пресс-службы кабмина отмечается, что ежемесячные выплаты для неполных малообеспеченных семей введены по инициативе президента РФ Владимира Путина с 1 июля 2021 года. Пособия назначаются на детей от 8 до 17 лет, которые растут в таких семьях. Получать их могут и мамы, и папы, воспитывающие детей в одиночку.

Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребёнка и в среднем по стране составляет около 5,5 тыс. рублей в месяц.

В пресс-службе напомнили, что сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растёт более 1,3 млн детей. В июне на эти цели из резервного фонда было направлено 36,2 млрд рублей. Источником дополнительных средств также станет резервный фонд правительства.