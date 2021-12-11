Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Кабмин РФ выделил ещё почти 14 млрд руб. для выплат на детей от 8 до 17 лет

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Более 13,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет, которые растут в неполных семьях.

Это следует из распоряжения, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В сообщении пресс-службы кабмина отмечается, что ежемесячные выплаты для неполных малообеспеченных семей введены по инициативе президента РФ Владимира Путина с 1 июля 2021 года. Пособия назначаются на детей от 8 до 17 лет, которые растут в таких семьях. Получать их могут и мамы, и папы, воспитывающие детей в одиночку.

Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребёнка и в среднем по стране составляет около 5,5 тыс. рублей в месяц.

В пресс-службе напомнили, что сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растёт более 1,3 млн детей. В июне на эти цели из резервного фонда было направлено 36,2 млрд рублей. Источником дополнительных средств также станет резервный фонд правительства.

правительство Михаил Мишустин

Новости

Сокуров понадеялся, что Путин не допустит его уголовного преследования

Сокуров понадеялся, что Путин не допустит его уголовного преследования
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в России составил почти 30,3 тыс. случаев

Суточный COVID-прирост в России составил почти 30,3 тыс. случаев

Вылетевший в Краснодар самолет вернулся в Москву из-за сигнала о разгерметизации

Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил об отсутствии оснований менять вакцину "Спутник V" под штамм "омикрон"

Гинцбург заявил об отсутствии оснований менять вакцину "Спутник V" под штамм "омикрон"

Завершено расследование ДТП с участием машины с Ксенией Собчак

Что произошло за день: пятница, 10 декабря

Пандемия коронавируса

Источник сообщил о пожаре в ковид-больнице в Москве

Песков исключил возможность ареста Сокурова после его спора с Путиным

Данные дороже денег: ЦБ обозначил приоритеты в цифровом регулировании

Данные дороже денег: ЦБ обозначил приоритеты в цифровом регулировании
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор направил сотрудников в ЮАР в связи со вспышкой "омикрона"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });