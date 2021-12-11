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В Петербурге объявили в розыск водителя, ранившего ножом двух человек

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга разыскивает водителя, подозреваемого в нанесении ножевых ранений двоим мужчинам, один из которых впоследствии скончался, сообщает в субботу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По его данным, сообщение об инциденте поступило в полицию Московского района 10 декабря около 22:15.

Со слов очевидца было установлено, что около дома №34 по улице Ленсовета водитель Hyundai Solaris, в руках которого был предмет, похожий на нож, поссорился с неизвестным. "Конфликт продолжился в магазине, из которого потом вышел мужчина и сообщил о том, что его ранили ножом. Прибывшие медицинские работники забрали двоих мужчин с ножевыми ранениями", - уточнили в управлении.

Позже из больницы сообщили о госпитализации двоих мужчин: один скончался в медучреждении, второй находится в тяжелом состоянии.

Подозреваемый объявлен в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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