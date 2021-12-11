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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Российские космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Конституции

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Работающие на Международной космической станции (МКС) космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили россиян с Днем Конституции, отметив ее роль в обеспечении равных прав и свобод граждан РФ.

"Этот день больше, чем официальный праздник. Это памятная дата, когда был принят, пожалуй, главный государственный документ, посвященный каждому россиянину", - сказал Шкаплеров в видеообращении, которое опубликовал "Роскосмос".

"Благодаря именно этому главному российскому документу мы все имеем равные права и свободы, можем получать образование, трудиться, жить в мире и справедливости", - сказал Дубров.

По его словам, благодаря Конституции, российские граждане могут защищать собственные права и права своих близких.

"Дорогие соотечественники. Мы искренне поздравляем всех вас с этим особым днем", - сказал космонавт.

МКС Антон Шкаплеров Петр Дубров Роскосмос

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