Рабочий погиб при обрушении породы на шахте в Туве

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В шахте горно-обогатительного предприятия Кызыл-Таштыгского месторождения в Туве обрушилась порода, погиб рабочий, сообщило республиканское управление СКР в воскресенье.

В момент происшествия в субботу около 18:00 в подземном руднике находились пять работников предприятия. Один из них скончался на месте, остальные травм не получили. Всех подняли на поверхность.

Причину смерти погибшего установит судебно-медицинская экспертиза.

Свою проверку организовала прокуратура Тувы. Как сообщило надзорное ведомство, с привлечением специалистов Ростехнадзора и Государственной инспекции труда проверяется исполнение требований федерального законодательства в сфере промышленной безопасности и охраны труда на предприятии.