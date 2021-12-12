Телемост с участием Путина и Макрона запланирован на следующую неделю

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, проведет на следующей неделе телемост с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает телеканал "Россия 1" (ВГТРК).

"Ожидается, на неделе Путин и Макрон могут провести телемост", - сообщается на сайте телеканала со ссылкой на программу "Москва. Кремль. Путин".

Кроме того, на переговоры к Путину прилетит новый президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

В планах Путина на следующей неделе заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и совещание с членами правительства. Также президент приедет на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает телеканал.