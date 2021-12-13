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Новый этап продажи туров по России с кешбэком начнется 18 января

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Новый этап программы туристического кешбэка стартует 18 января 2022 года и продлится до 12 апреля, сообщила журналистам в понедельник глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Я очень рада объявить о продолжении нашей программы туристического кешбэка в 2022 году. Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля", - сказала она.

"Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. Таким образом мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. В это время еще продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха, весной можно уже планировать культурно-познавательные поездки, и, конечно, это время подходит для оздоровительного санаторного отдыха", - отметила глава Ростуризма.

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"При этом в отличие от пика сезона, новогодних или майских праздников, в этот период меньше ажиотажа, поэтому больше выбор гостиниц, свободных номеров и недорогих билетов", - сказала она.

Догузова напомнила, что основные условия программы остаются прежними. В программе участвуют все регионы страны, кешбэк будет составлять 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Получить его можно в течение пяти дней при оплате поездки онлайн картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Продолжительность тура или размещения в гостинице должна составлять не менее двух ночей.

"Туроператоры и отельеры уже начали подготовку предложений. К моменту старта программы они все будут представлены на официальном портале программы мирпутешествий.рф", - добавила Догузова.

Она добавила, что в следующем году запланирован и осенний этап программы - начиная с октября. Точные даты будут объявлены во второй половине года.

Программа кешбэка на туры по России была запущена Ростуризмом в 2020 году. С начала 2021 года ей воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, в виде кешбэка им напрямую на карты вернулось 6,7 млрд рублей. По оценкам Ростуризма, программа позволила восстановить внутренний туризм, пострадавший от пандемии коронавируса.

Ростуризм

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