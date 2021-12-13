Опрос показал, что более 40% россиян не имеют сбережений

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Не располагают денежными сбережениями 43% россиян, среди сограждан с доходом менее 50 тысяч рублей в месяц эта доля составляет 51%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, в случае потери всех источников дохода продержаться на своих сбережениях не менее полугода смогли бы 15% россиян или почти каждый седьмой, каждому девятому (11%) средств из сбережений при такой ситуации хватило бы на период от трех до шести месяцев, 18% респондентов смогли бы выдержать не более двух месяцев, и 13% сограждан сумели бы протянуть менее одного месяца.

По данным SuperJob.ru, более трети россиян (38%) планируют свои денежные расходы на минимальный срок - менее полугода, 17% сограждан или почти каждый шестой прикидывают расходы на срок до одного года, на более длительную перспективу свои планы по расходам строит каждый девятый (11%).

Не планирует свои расходы каждый третий россиянин (34%), показывают результаты исследования.

Опрос был проведен 9 ноября - 9 декабря 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 361 населенном пункте РФ, во всех федеральных округах.