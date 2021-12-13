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Предположительной причиной гибели забайкальских заводчан стало отравление

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Трое работников бронетанкового ремонтного завода (БТРЗ) в Забайкальском крае скончались после употребления спиртосодержащей жидкости.

Как сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ, 9 декабря работники одного из предприятий выпили неустановленную спиртосодержащую жидкость. На следующий день 30-летний мужчина скончался. 11 декабря умер второй мужчина 33 лет, еще через день скончался молодой человек 25 лет.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что все трое работали на бронетанковом ремонтном заводе. Собеседник агентства уточнил, что на заводе используется в технических целях спиртосодержащая жидкость, которую, как предполагается, употребили все трое погибших.

Доследственную проверку проводят следователи Читинского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю.

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