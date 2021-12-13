Учительница из Мордовии осуждена условно за кражу золотых украшений у школьников

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Рузаевский районный суд Мордовии вынес приговор педагогу одной из местных школ по уголовному делу о краже золотых украшений у детей, сообщается на сайте прокуратуры республики в понедельник.

По данным ведомства, учительница начальных классов с июня 2020 года по февраль 2021 года украла деньги и ювелирные изделия учеников и их родителей на общую сумму более 270 тыс. рублей.

Женщина признана судом виновной в пяти эпизодах ч.1 ст.158 (кража) и десяти эпизодах п."в" ч.2 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину), ее приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Ранее сообщалось со ссылкой на республиканскую полицию, что 27-летний педагог во время перемен приглашала учеников младших классов в спортивный зал, где предлагала им поиграть в разные игры. После этого учительница завязывала школьникам глаза и снимала с них ювелирные украшения "под предлогом обеспечения сохранности". При этом украшения детям не были возвращены. В нескольких случаях учительница похитила ювелирные изделия, якобы помогая школьникам снять верхнюю одежду или поправляя воротник на форме. По данным полиции, похищенные ювелирные украшения женщина сдавала в ломбарды, а вырученные деньги тратила на личные нужды.

Из фотографий, опубликованных пресс-службой МВД, было видно, что в числе похищенных украшений - золотые цепочки, крестики, сережки, подвески.