Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Учительница из Мордовии осуждена условно за кражу золотых украшений у школьников

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Рузаевский районный суд Мордовии вынес приговор педагогу одной из местных школ по уголовному делу о краже золотых украшений у детей, сообщается на сайте прокуратуры республики в понедельник.

По данным ведомства, учительница начальных классов с июня 2020 года по февраль 2021 года украла деньги и ювелирные изделия учеников и их родителей на общую сумму более 270 тыс. рублей.

Женщина признана судом виновной в пяти эпизодах ч.1 ст.158 (кража) и десяти эпизодах п."в" ч.2 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину), ее приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Ранее сообщалось со ссылкой на республиканскую полицию, что 27-летний педагог во время перемен приглашала учеников младших классов в спортивный зал, где предлагала им поиграть в разные игры. После этого учительница завязывала школьникам глаза и снимала с них ювелирные украшения "под предлогом обеспечения сохранности". При этом украшения детям не были возвращены. В нескольких случаях учительница похитила ювелирные изделия, якобы помогая школьникам снять верхнюю одежду или поправляя воротник на форме. По данным полиции, похищенные ювелирные украшения женщина сдавала в ломбарды, а вырученные деньги тратила на личные нужды.

Из фотографий, опубликованных пресс-службой МВД, было видно, что в числе похищенных украшений - золотые цепочки, крестики, сережки, подвески.

Мордовия

Новости
Пандемия коронавируса

В Думе заявили, что не успеют принять закон о QR-кодах до конца года

В Думе заявили, что не успеют принять закон о QR-кодах до конца года

"Мемориал" вычеркнул сотрудничавших с нацистами из списков жертв репрессий

Нападения в школах и вузах

Омбудсмен сообщила, что при взрыве в Серпухове пострадали 10 детей

Владимир Кириенко назначен гендиректором VK

Владимир Кириенко назначен гендиректором VK
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено 29,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В РФ за сутки выявлено 29,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Пандемия коронавируса

Привитые за рубежом смогут получить COVID-сертификат в РФ по тесту на антитела

Пандемия коронавируса

Голикова назвала сроки действия сертификатов для граждан с антителами

Голикова назвала сроки действия сертификатов для граждан с антителами
Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 55,8%

Нападения в школах и вузах

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на православную гимназию в Серпухове

Пандемия коронавируса

"Омикрон" выявили у 16 россиян, приехавших из ЮАР

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });