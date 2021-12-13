Челябинца приговорили к принудительным работам за рассылку интимных фото бывшей жены

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Жителя Челябинска, создавшего на сайте знакомств фейковую страницу своей бывшей супруги, приговорили к обязательным работам за нарушение неприкосновенности частной жизни, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в понедельник.

По данным ведомства, 42-летний подсудимый в мае этого года развелся с женой, после чего на сайте знакомств создал анкету с данными бывшей супруги. От ее лица он отправлял мужчинам фотографии и видеозапись интимного содержания.

По заявлению женщины в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело.

Мировой судья Советского района Челябинска признал местного жителя виновным по ч.1 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тыс. рублей.