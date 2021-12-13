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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Саратове стена аварийного дома при демонтаже упала на машину с водителем

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Стена аварийного дома в центре Саратова при демонтаже обрушилась на дорогу, в результате были повреждены два автомобиля. Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления обеспечения безопасности населения правительства области Юрий Юрин, был травмирован водитель одной из машин.

Он пояснил, что компания, проводившая демонтаж, вероятно, некорректно выполняла работы. Часть стены разрушилась, кирпичи обрушились на дорогу и припаркованные автомобили.

Водитель автомобиля Kia Sportage госпитализирован. Во второй машине людей не было.

В свою очередь, глава Саратова Михаил Исаев в своем телеграм-канале потребовал от подрядчика "возместить убытки пострадавшим и пересмотреть подходы к своей работе".

Саратов

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