Суд в Волгограде оштрафовал бастующих таксистов "Яндекса"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Волгограде Дзержинский суд оштрафовал двух бастовавших таксистов "Яндекса" за несогласованный митинг у ТРЦ "Мармелад", сообщила пресс-служба областных судов.

Евгений Баженов и Иван Никитин оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый по ч.2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

Водители "Яндекса" устроили акцию 13 декабря, протестуя против системы оплаты их труда. Баженова и Никитина задержали на этом митинге.

Пресс-служба судов отметила, что статья, которую им вменили, предусматривает штрафы от 20 до 30 тысяч рублей, либо до десяти суток ареста. Суд определил размер штрафа, поскольку учел информацию о личностях нарушителей, их имущественном и семейном положении.

По данным СМИ, таксисты "Яндекса" бастуют в разных регионах из-за высокой комиссии и неудобных тарифов.