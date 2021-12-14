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Житель Новосибирска получил срок за попытку обезоружить полицейского

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Новосибирске Первомайский районный суд приговорил к шести годам колонии особо режима местного жителя, который напал на полицейского в отделе МВД и попытался отобрать у него оружие. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что ночью 1 августа 2021 года Сергей Бартули подошел ко входу в линейный отдел МВД на станции Инская. По домофону он сообщил, что пришел с повинной и хочет написать заявление и сделать чистосердечное признание о совершенном им преступлении.

Когда оперуполномоченный полиции открыл дверь и повернулся к Бартули спиной, тот схватил кобуру полицейского и стал вырывать оружие и патроны, в борьбе повалив его на колени, говорится в сообщении суда.

Бартули задержали другие сотрудники линейного отдела.

Суд признал его виновным в покушении на хищение огнестрельного оружия, совершенном с применением насилия, не опасного для здоровья (ч. 3 ст. ст.30, п. "г" ч.3 ст.226 УК).

Новосибирск. МВД Первомайский суд Сергей Бартули

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