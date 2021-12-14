Суд не выпустил из колонии челябинского экс-министра соцотношений

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Металлургический районный суд Челябинска отказал бывшему министру социальных отношений региона Олегу Бехтереву, осужденному за взятки и растрату, в замене неотбытого наказания в колонии на принудительные работы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры во вторник.

С ходатайством в суд обратился адвокат осужденного. По данным прокуратуры, срок неотбытого наказания составляет около 3 лет 1 месяца.

"Не согласившись с заявленным ходатайством, прокурор указал, что поведение осужденного за весь период отбывания являлось нестабильным, им допускались нарушения порядка содержания под стражей. Кроме того, осужденный не принял достаточных мер по возмещению ущерба от преступления и уплаты штрафа", - отмечет прокуратура.

Так, из назначенного судом штрафа в размере 10 млн рублей и причиненного ущерба в сумме свыше 29 млн рублей с осужденного удержано только 284 тыс. рублей.

По итогам рассмотрения суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката о замене наказания.

Ранее сообщалось, что в марте 2018 года Тракторозаводский районный суд Челябинска признал Бехтерева виновным только в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), исключив из обвинения статью о взятке, и приговорил его к шести годам лишения свободы условно, а также штрафу в 900 тыс. рублей.

Апелляционная инстанция Челябинского облсуда ужесточила наказание, признав его виновным также во взяточничестве (часть 6 статьи 290 УК РФ). Суд отменил условное наказание и назначил экс-министру семь лет колонии строгого режима и штраф 10 млн рублей.

Предпринимательнице Ирине Кем, передавшей взятку министру, облсуд оставил условный приговор, но увеличил сумму штрафа с 800 тыс. рублей до 3 млн рублей.

Также суд взыскал с Бехтерева и предпринимательницы Кем причиненный бюджету ущерб в размере 29,3 млн рублей.

По версии следствия, с декабря 2013 года по февраль 2014 года Бехтерев и Кем допустили растрату бюджетных средств в сумме более 38 млн рублей при заключении государственных контрактов по завышенной стоимости.

Ранее сообщалось, что бывший министр соцотношений Челябинской области Бехтерев признан виновным в хищении в 2013-2014 годах бюджетных денежных средств в особо крупном размере путем растраты и получении взятки в особо крупном размере, ему было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.