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Двух девочек-подростков задержали по подозрению в краже из церкви в Гатчине

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские раскрыли кражу украшений из Мариенбургской Покровской церкви в Гатчине Ленинградской области, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

13 декабря сотрудниками уголовного розыска по подозрению в хищении были задержаны две местные жительницы, 15 и 16 лет. В присутствии законных представителей их допросили в качестве подозреваемых и отпустили под обязательство о явке.

Часть похищенного имущества полицейским удалось изъять и вернуть в церковь.

В связи с инцидентом расследуется дело о краже (статья 158 УК РФ).

Согласно материалам дела, неделю назад две девушки, разбив стекло иконы Божьей Матери Всецарицы в Мариенбургской Покровской церкви в Гатчине, похитили серьги, цепочку и три кольца. Ущерб от кражи оценивается в 20 тысяч рублей.

Ленинградская область Гатчина

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