Правительство одобрило включение двух новых федпроектов в нацпрограмму "Цифровая экономика"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности одобрил два новых федеральных проекта нацпрограммы "Цифровая экономика" - паспорта федеральных проектов "Развитие кадрового потенциала" и "Цифровые сервисы и услуги онлайн". Еще один федеральный проект - "Доступ в интернет" - пока находится на рассмотрении правкомиссии, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Задача новых федеральных проектов - реализация пяти инициатив социально-экономического развития страны, утвержденных правительством. Ранее Чернышенко пояснял, что новая архитектура нацпрограммы упростит отслеживание достижений социально значимых показателей.

"Решение выделить ряд социально-экономических инициатив в отдельные федеральные проекты принято правительством для отслеживания эффективности реализации значимых национальных показателей. К ним относятся повышение качества и удобства государственных и муниципальных услуг, наличие широкополосного доступа в интернет на всей территории России и обучение программированию 240 тыс. учеников 8-11 классов", - сообщил вице-премьер.

Федеральный проект "Развитие кадрового потенциала" создан для реализации инициативы "Подготовка кадров для ИТ". Федеральный проект "Цифровые услуги и сервисы онлайн" объединяет сразу три инициативы: "Цифровой профиль гражданина", "Госуслуги онлайн" и "Электронный документооборот". Пока не утвержденный федеральный проект "Обеспечение доступа в Интернет за счет развития спутниковой связи" разработан с учетом инициативы "Доступ в интернет".

Окончательно утвердить новую структуру национальной программы должен президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее стало известно, что финансирование федерального проекта "Развитие кадрового потенциала ИТ отрасли" составит более 27 млрд рублей. Стоимость двух других федеральных проектов пока не называлась.

Сейчас в составе нацпрограммы "Цифровая экономика" семь федеральных проектов.