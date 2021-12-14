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Самолет экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Руслайн", летевший из Краснодара в Архангельск, экстренно приземлился в Волгограде, поскольку пассажиру стало плохо, сообщает пресс-служба ПАО "Международный аэропорт Волгограда".

"Рейс (...) совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 09:38 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. На место стоянки прибыли сотрудники медслужб аэропорта и города", - говорится в сообщении.

Пассажир снят с рейса и передан в медучреждение, остальные пассажиры ожидают вылета в здании аэропорта.

Волгоград Руслайн

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