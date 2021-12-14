Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

На заводе в красноярском Железногорске произошла утечка хлорсилана

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Утечка с последующим испарением хлорсилана произошла на территории действующего Горно-химического комбината в Железногорске Красноярского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Специалисты сделали замеры, превышения предельно допустимой концентрации вещества в воздухе не зафиксировано.

"В целях безопасности выведены 70 сотрудников из рядом строящегося административного здания. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Хлорсилан (хлорид кремния) – бесцветный газ с резким запахом, при вдыхании раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки. В соединении с воздухом образует взрывоопасные смеси.

Железногорск Красноярский край

Новости

Создана модификация "Спутника V" под штамм "омикрон"

Разработчик вакцины "КовиВак" заявил о ее эффективности против "омикрона"

Сторонник ИГ, собиравший информацию об объектах МВД РФ, получил 12 лет колонии

ЕСПЧ обязал РФ выплатить более 370 тыс. евро женщине, которой муж отрубил кисти рук

ЕСПЧ обязал РФ выплатить более 370 тыс. евро женщине, которой муж отрубил кисти рук

Эксперты зафиксировали всплеск мошеннических звонков от роботов в РФ

Эксперты зафиксировали всплеск мошеннических звонков от роботов в РФ

Росстат покинул куратор переписи населения Павел Смелов

В Кремле сочли неприемлемой заблокированную Россией резолюцию СБ ООН по климату

В Кремле сочли неприемлемой заблокированную Россией резолюцию СБ ООН по климату
Пандемия коронавируса

ЕГЭ в 2022 году проведут в доковидном формате

Полиция уведомит собственников о вскрытии их квартир и машин не позднее 24 часов

Полиция уведомит собственников о вскрытии их квартир и машин не позднее 24 часов

Ученые назвали регионы РФ, не сумевшие приспособиться к пандемии COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });