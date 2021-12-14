На заводе в красноярском Железногорске произошла утечка хлорсилана

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Утечка с последующим испарением хлорсилана произошла на территории действующего Горно-химического комбината в Железногорске Красноярского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Специалисты сделали замеры, превышения предельно допустимой концентрации вещества в воздухе не зафиксировано.

"В целях безопасности выведены 70 сотрудников из рядом строящегося административного здания. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Хлорсилан (хлорид кремния) – бесцветный газ с резким запахом, при вдыхании раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки. В соединении с воздухом образует взрывоопасные смеси.