WWF России привязал ареал обитания редких животных к местам рубок лесов

Интерактивная карта поможет лесопромышленникам сохранять ценные леса

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Всемирный фонд дикой природы (WWF) разработал интерактивную карту мест обитания редких видов птиц и других животных, отображающую границы лесничеств и происходящих рубок леса. Об этом сообщается на сайте организации.

Карта создана, чтобы "облегчить доступ к данным и помочь ответственному бизнесу защитить местообитания редких видов животных", - заявил координатор по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков.

Он пояснил, что все ранее существовавшие в России базы данных и карты местообитаний редких видов животных не отображали границ лесничеств и лесных кварталов, в привязке к которым проводятся рубки. Поэтому, по его словам, лесным компаниям, которые обязаны охранять эти местообитания, было неудобно пользоваться данными сервисами.

Новый ресурс поможет лесопромышленным компаниям эффективнее сохранять ценные леса в РФ, рассчитывает Кобяков.