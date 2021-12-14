Экс-глава ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии получил условный срок

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Карачаево-Черкесии вынес приговор бывшему начальнику ГУ МЧС по КЧР, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, сообщает во вторник республиканское управление СКР.

Подсудимому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Также экс-начальника МЧС по КЧР на два года лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Позже Верховный суд Карачаево-Черкесии оставил приговор без изменений, говорится в сообщении.

Установлено, что в 2018 году глава регионального ГУ МЧС подписал акт о приеме работ по контракту в рамках гособоронзаказа. При этом подрядчик не выполнил работы в полном объеме, кроме того, не была проведена обязательная экспертиза. Эти действия привлекли к хищению бюджетных средств в размере 1 млн 253 тыс. рублей, выделенных по гособоронзаказу, говорится в сообщении.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что фигурантом дела является бывший глава ГУ МЧС России по КЧР Сергей Шарков, который был назначен на должность начальника ведомства в июне 2018 года и проработал там около года.

Ранее, в июле 2019 года, другой экс-руководитель ГУ МЧС России по КЧР Казбек Чехов и его бывший первый заместитель Арасул Урусов получили условные сроки за хищение бюджетных средств и получение взяток в виде имущества и услуг имущественного характера.