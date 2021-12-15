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Экс-ректор БГУ в Иркутске предстанет перед судом за незаконное премирование

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела бывшего ректора Байкальского государственного университета (БГУ, Иркутск) по обвинению в присвоении, сообщает в среду следственное управление СКР по Иркутской области.

"По версии следствия, в сентябре 2018 года и в январе 2019 года ректор университета незаконно, без согласования с министерством образования и науки РФ, издал приказы о своем премировании", - говорится в сообщении.

По данным СКР, в результате обвиняемый необоснованно получил премии на сумму свыше 860 тыс. рублей. Преступление было выявлено сотрудниками областного управления ФСБ. Прокуратура региона сообщила, что 65-летний экс-ректор обвиняется по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Иркутска.

Иркутск

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