ФСБ пресекла деятельность группы неонацистов в Омске

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность неонацистского экстремистского сообщества, созданного группой молодых праворадикалов в Омске, сообщили в региональном управлении ФСБ. По данным управления, в группировку входило больше 20 омичей и около шести десятков жителей других регионов.

В ФСБ считают, что "члены молодежной праворадикальной группировки Омска, движимые идеями исключительности лиц "белой расы" (...) создали экстремистское сообщество с четкой иерархической системой, правилами поведения и конспирации с целью совершения насильственных действий по отношению к лицам неславянской национальности, размещения листовок экстремистского содержания".

Они создали в интернете закрытую группу, куда вовлекали сторонников, придумали символику и флаги сообщества, а также издали устав общества, выяснили в ФСБ. По уставу, целями сообщества было выдворение лиц неславянской национальности за пределы Омской области и России.

"Фигуранты уголовного дела планировали развитие организованного экстремистского сообщества во всех регионах Российской Федерации", - говорится также в пресс-релизе.

По материалам, переданным в СК, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.282.1 УК (создание экстремистского сообщества для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности). На двоих участников сообщества ранее были заведены дела о разжигании межнациональной ненависти с применением насилия (ч.2 ст.282 УК) и о реабилитации нацизма в интернете (ч. 2 ст. 354.1 УК), сообщили в УФСБ.

Деятельность экстремистской группировки была пресечена сотрудниками региональных УФСБ и УМВД при силовой поддержке Управления Росгвардии.

В СК сообщили, что дело о создании экстремистского сообщества возбуждено в отношении двоих 19-летних жителей Омской области.

По версии следствия, они познакомились в интернете и создали в соцсети сообщество "Норд" для обмена информацией с другими пользователями и пропаганды экстремистских и националистических идей. В сообщество они вовлекли других людей, всего их было не менее 17 человек. Они через интернет "возбуждали ненависть и вражду к другим социальным группам, активно высказывали негативные оценки в адрес людей, придерживающихся иных идеологических взглядов, призывали к применению в отношении них насилия, оправдывали фашизм", говорится в пресс-релизе.

Следствие также установило, что обвиняемые побили случайного прохожего из националистических побуждений.

У организаторов и участников группы при обысках изъяли предметы с изображением свастики, газовый пистолет, складные ножи, кастеты, бейсбольная бита, газовый перцовый баллончик, которые планировалось использовать в качестве оружия при нападении на граждан, заявили в СК.