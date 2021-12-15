Семь человек погибли и трое пострадали в ДТП в Калмыкии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Автоавария в Яшкульском районе Калмыкии на 272 км федеральной автодороги Р216 унесла жизни семи человек, сообщили в среду "Интерфаксу" в МВД по республике.

"В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли семь человек, в том числе несовершеннолетний. Еще трое пострадавших госпитализированы", - сказал представитель МВД.

Собеседник агентства уточнил, что столкнулись Hyundai Solaris и Toyota Vitz. Выжившие в аварии – пассажиры Hyundai.

В прокуратуре республики агентству сообщили, что на место ДТП выезжал заместитель прокурора республики Арсланг Мухлаев.

По факту автоаварии возбуждено уголовное дело. Ход расследования которого поставлен прокуратурой республики на контроль.