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Семь человек погибли и трое пострадали в ДТП в Калмыкии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Автоавария в Яшкульском районе Калмыкии на 272 км федеральной автодороги Р216 унесла жизни семи человек, сообщили в среду "Интерфаксу" в МВД по республике.

"В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли семь человек, в том числе несовершеннолетний. Еще трое пострадавших госпитализированы", - сказал представитель МВД.

Собеседник агентства уточнил, что столкнулись Hyundai Solaris и Toyota Vitz. Выжившие в аварии – пассажиры Hyundai.

В прокуратуре республики агентству сообщили, что на место ДТП выезжал заместитель прокурора республики Арсланг Мухлаев.

По факту автоаварии возбуждено уголовное дело. Ход расследования которого поставлен прокуратурой республики на контроль.

Калмыкия ДТП

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