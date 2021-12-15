Самолет рейса Екатеринбург-Москва экстренно сел в Нижнем Новгороде

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпания "Уральские авиалинии", совершавший рейс по маршруту Екатеринбург-Москва, прервал полет из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика.

"Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту Нижнего Новгорода и вызвать бригаду скорой помощи", - сказал представитель авиакомпании.

В пресс-службе уточнили, что сейчас с борта снимается багаж пассажира, после чего самолет продолжит полет в аэропорт Домодедово.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании - ее гендиректор Сергей Скуратов.