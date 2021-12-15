Роспотребнадзор счел минимальным риск завоза из Южного Судана неизвестной инфекции

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Риск распространения неизвестного заболевания, которое ранее приняли за холеру и из-за вспышки которого в Южном Судане за последние недели умерли десятки человек, практически отсутствует, заверили в Роспотребнадзоре.

"Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Южном Судане. Мероприятия по санитарной охране территории РФ в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение). Риск распространения предполагаемой болезни на территории РФ практически отсутствует", - говорится в сообщении ведомства.

По сообщению местной радиостанции SABC (Южный Судан) со ссылкой на местные органы здравоохранения, в провинции Джонглей с населением 1,5 млн человек на востоке Южного Судана 89 человек умерли за последние недели от неизвестного заболевания. При этом местные власти полагают, что число погибших от осложнений намного выше заявленного. Большинство случаев заражения выявлено в регионе, который сильнее всего пострадал от наводнения 2021 года, информирует Роспотребнадзор.

Отмечается, что "первоначальные предположения о том, что речь может идти о холере, не подтвердились в ходе проведенных исследований".

"ВОЗ направила в штат Джонглей группу быстрого реагирования, чтобы установить природу неизвестного заболевания. Экспертам ВОЗ придется добираться до районов эпицентра заболевания на вертолете, так как по суше они все еще недоступны", - сообщили в Роспотребнадзоре.

В релизе сказано, что сильнейшее наводнение, которое не прекращается в республике с мая 2021 года, затронуло более 800 тысяч человек в районах вдоль рек Нил и Лол и в болотистых местностях. Наводнение затронуло более 30 округов в восьми штатах, причем наиболее пострадали общины в штатах Джонглей, Верхний Нил и Юнити. В октябре было отмечено быстрое ухудшение ситуации со значительным увеличением числа людей и населенных пунктов, пострадавших от наводнения в штатах Джонглей (пострадало 267 тыс. чел.), Юнити (196 тыс.) и Верхний Нил (125 тыс.).

Кроме того, на территории Южного Судана в настоящее время продолжается вспышка гепатита Е, начавшаяся в 2018 году в лагере для вынужденных переселенцев Бентиу, а сегодня распространившаяся на всю страну, добавили в ведомстве.