ЦИК получит на президентские выборы 2024 года 33,2 млрд рублей

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком утвердил распределение бюджетных средств по расходам федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 года. В частности, на подготовку и проведение выборов президента в 2024 году в бюджете 2023 года заложены 33,2 млрд рублей, сообщил зампред комиссии Николай Булаев.

Он объяснил, что президентские выборы назначаются за 90 дней до завершения полномочий действующего главы государства. По закону, они должны пройти в марте 2024 года. Следовательно их следует назначить в декабре 2023 года, и ассигнования должны быть предусмотрены в этом же году.

"Для ЦИК России в бюджете утверждены ассигнования на 2022 год - в размере 7,8 млрд рублей, на 2023 год - в размере - 37,8 млрд рублей, на 2024 год - 4,6 млрд рублей", - сказал также Булаев.

По его словам, средства не распределяются на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Госдумы, так как распределение этих средств ЦИК производит после их назначения.