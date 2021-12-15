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В Смольном проблемами сохранения центра Петербурга назвали масштаб и климат

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Смольном главной проблемой для охраны исторического центра Петербурга назвали масштаб задачи и сложный климат. Об этом сообщил глава комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) города Сергей Макаров. на пресс-конференции в "Интерфаксе" в среду .

"Главная проблема охрана исторического центра Петербурга - его масштаб. "У нас 16 тысяч исторических зданий, которые подлежат охране. Город не молодой, климат не идеальный. Но времена, когда застройщики хотели все снести, прошли", - отметил он.

Заместитель председателя КГИОП Петербурга Алексей Михайлов рассказал, что в Европе появилась конвенция ландшафтов, которая подчеркивает тенденцию сохранения не отдельных точек, а территории в целом. "В 2010 году в городе уже действовал закон, который по сути отражал средовой подход к охране исторической среды. Но нужно помнить, что и тут есть нюансы: можно забыть об особенностях объектов, занимаясь только средой", - отметил он.

Петербург КГИОП Сергей Макаров Алексей Михайлов

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