Двое полицейских пострадали при обрушении части здания в центре Петербурга

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Часть эркера дома в Центральном районе Петербурга обрушилась в среду.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД, в результате инцидента пострадали двое полицейских.

"Сотрудники получили незначительные травмы, им была оказана медицинская помощь на месте, после чего они продолжили службу", - уточнили в ведомстве.

Ранее в среду в соцсетях появились фото и видео обрушения фасада дома на 4-й Советской улице в Петербурге. Очевидцы уточнили, что обрушилась часть низа эркера здания, подготовленного к капремонту.