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Три человека погибли при пожаре в многоэтажке под Челябинском

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Три человека погибли и один получил травмы во время пожара в пятиэтажном жилом доме в поселке Старокамышинск в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, вызов диспетчеру поступил около двух часов ночи.

"По прибытии первого подразделения происходило горение квартиры на первом этаже. Из подъезда было эвакуировано 14 человек. В результате пожара погибло три человека, еще один травмирован", - говорится в сообщении.

На месте работали силы РСЧС, в том числе 28 человек личного состава и семь единиц техники от МЧС.

Причину пожара выясняют сотрудники отделения дознания.

Челябинская область Старокамышинск

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