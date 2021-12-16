Трех человек задержали в Петербурге за вымогательство 19 млн руб. у бизнесмена

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Петербурге подозреваемых в вымогательстве у предпринимателя крупной суммы в счет возврата несуществующего долга, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с региональным УФСБ России при поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин в возрасте от 25 до 36 лет", - говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, подозреваемые в кафе на Аптекарской набережной требовали у коммерсанта 18,8 млн рублей. Когда общение переросло в словесный конфликт, один из участников встречи достал похожий на пистолет предмет. После этого подозреваемых задержали. У одного из задержанных полицейские изъяли травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве (ч.3 ст.163 УК РФ). Суд заключил одного из подозреваемых под стражу, а его соучастников отправил под домашний арест.