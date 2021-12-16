Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин не приедет на съезд ОНФ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в съезде Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщил пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не планируется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном участии Путина в намеченном на 21 декабря съезде.

Он сообщил также, что до конца года президент России проведет совместное заседание Госсовета и Совета по науке. "Дата уже определена", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что заседание пройдет в режиме видеоконференции.

Владимир Путин

Новости

Количество заболевших "омикроном" в РФ возросло до 25 человек

Кремль считает действующие законы достаточными для борьбы с домашним насилием

Лишь каждый пятый россиянин выступил за термин "QR-код" в документах для привитых

Песков назвал ошибкой тезис в решении суда о российских военных в ДНР и ЛНР

Песков назвал ошибкой тезис в решении суда о российских военных в ДНР и ЛНР

Дума приняла закон о расширении способов выхода ЦБ из капитала санируемых банков

В Екатеринбурге проезд в наземном транспорте подорожает почти на 18%

В Екатеринбурге проезд в наземном транспорте подорожает почти на 18%

В России 31% участников соцопроса назвались трезвенниками

В России 31% участников соцопроса назвались трезвенниками

Twitter оштрафован на 10 млн руб. за отказ удалять запрещенный в РФ контент

В России за сутки выявили 28 486 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 28 486 случаев заражения коронавирусом
Пандемия коронавируса

В Думе заявили, что закон о QR-кодах может не понадобиться при изменении эпидситуации

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });