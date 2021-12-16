Путин не приедет на съезд ОНФ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в съезде Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщил пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не планируется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном участии Путина в намеченном на 21 декабря съезде.

Он сообщил также, что до конца года президент России проведет совместное заседание Госсовета и Совета по науке. "Дата уже определена", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что заседание пройдет в режиме видеоконференции.